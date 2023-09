David McCallum è morto, era Ducky nella serie NCIS

Il veterano di NCIS David McCallum, noto anche per il suo ruolo in The Man From U.N.C.L.E., è morto serenamente questa mattina per cause naturali al New York Presbyterian Hospital, circondato dalla famiglia. Aveva 90 anni e aveva festeggiato il suo compleanno meno di una settimana fa. Immediati i tributi dei colleghi del mondo dello spettacolo.

Tra i più amati dai fan della serie, McCallum era l'ultimo membro rimanente del cast originale di NCIS, in cui ha interpretato per due decenni il medico legale Donald "Ducky" Mallard, un investigatore eccentrico ma molto efficiente, con un talento per i profili psicologici.

"Per oltre 20 anni, David McCallum ha conquistato il pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, stravagante e talvolta enigmatico dottor Donald 'Ducky' Mallard", hanno dichiarato i produttori esecutivi di NCIS Steven D. Binder e David North. "Ma per quanto i suoi fan lo abbiano amato, coloro che hanno lavorato fianco a fianco con David lo hanno amato ancora di più. Era uno studioso e un gentiluomo, sempre cortese, un professionista consumato e mai uno che si lasciasse sfuggire una battuta. Fin dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era anche uno di famiglia e ci mancherà molto".

Nato a Glasgow, in Scozia, il 19 settembre 1933 da un'importante famiglia di musicisti, McCallum ha studiato alla Royal Academy of Music. In seguito a un'interpretazione ben accolta del King John di Shakespeare presso un gruppo teatrale locale, si concentra sulla recitazione, mantenendo la musica come interesse secondario.

Dopo aver studiato alla Royal Academy of Dramatic Arts, nel 1946 entra a far parte dell'Actors' Equity, dove inizia a lavorare a BBC Radio e debutta in una produzione del 1946 di Whom the Gods Love, Die Young. Tra le sue numerose produzioni teatrali ricordiamo Amadeus, Communicating Doors, The Hunting of the Snark, Comedians, The Lion in Winter e Julius Caesar.

Trasferitosi in America nel 1961, McCallum viene scritturato per il ruolo di Illya Kuryakin nella serie televisiva The Man from U.N.C.L.E., inizialmente un personaggio minore con due battute. Ma questo è bastato ai produttori per capire che McCallum e la star Robert Vaughn avevano un'intesa notevole e così è stato promosso a co-protagonista e il ruolo gli è valso due nomination agli Emmy Award e un Golden Globe.

In seguito ha partecipato ai film La più grande storia mai raccontata, La grande fuga, Mosquito Squadron, Billy Budd, Freud e Una notte da ricordare e a diversi film per la televisione, tra cui Teacher, Teacher del 1969, che gli è valso la terza nomination agli Emmy. Dopodiché ha lavorato a NCIS fino alla fine.

"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di David McCallum e privilegiati dal fatto che la CBS sia stata la sua casa per così tanti anni", hanno dichiarato in un comunicato congiunto il network e lo studio di NCIS CBS Studios, che nel frattempo ha annunciato l'arrivo di NCIS Sidney.

"David era un attore e un autore di talento, amato da molti in tutto il mondo. Ha condotto una vita incredibile e la sua eredità vivrà per sempre attraverso la sua famiglia e le innumerevoli ore di cinema e televisione che non scompariranno mai. Ci mancheranno il suo calore e l'accattivante senso dell'umorismo che illuminava qualsiasi stanza o palcoscenico in cui metteva piede, così come le brillanti storie che spesso condivideva di una vita ben vissuta. I nostri cuori vanno a sua moglie Katherine e a tutta la sua famiglia, e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato David".