David Nutter parla dell'errore della Tazza di Starbuck in Game of Thrones 8x04

Sei episodi e una narrazione molto compressa per dare spazio anche a una certa spettacolarità: questa la formula dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, che purtroppo non è piaciuto a tanti (troppi) fan della serie HBO, che per gli episodi conclusivi ha anche chiamato soltanto due registi, David Nutter e Miguel Sapochnik.

Mentre Sapochnik è stato scelto per le sue capacità di regia dinamica e virtuosa, messo infatti a capo degli episodi più concitati con la Battaglia di Grande Inverno e l'Assedio (o carneficina) ad Approdo del Re, David Nutter ha messo il tuo talento al servizio di episodi molto dialogati e più dilatati, che hanno mostrato momenti collante tra le story line dei vari protagonisti e tra le puntante.



Nutter è così tornato a dirigere gli episodi 8x01, 8x02 e 8x04. Proprio nell'ultimo c'è stato l'ormai celebre errore della Tazza di Caffè di Starbucks (per cui Sophie Turner incolpa Kit Harington), dimenticanza della quale è tornato a parlare oggi proprio il regista, spiegando che tutta questa attenzione a quel piccolo errore è arrivata da una parte dell'audience che desiderava trovare dei difetti in una serie che normalmente ha sempre avuto un'esecuzione eccellente.



Spiega Nutter all'Hollywood Reporter: "La prima cosa che ho detto è che avevano cambiato un angolazione del take, e io non ero lì quando hanno deciso di farlo, quindi non potevo essere colpevole, il che è una buona cosa. Come seconda cosa, ho guardato per vedere se fosse il mio caffè - non lo era. Credo comunque che lo show sia stato così dannatamente perfetto sotto tantissimi punti di vista che i fan hanno cominciato a divertirsi nel trovare delle imperfezioni, dunque è un piccolo non sequitur che non dice proprio nulla sulla qualità della serie".



La HBO ha comunque rimosso digitalmente la tazza di caffè di Starbucks.