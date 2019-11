David Ramsey di Arrow rassicura i fan riguardo Sara Diggle

Le ultime puntate della serie dedicata ad Oliver Queen sveleranno gli ultimi misteri dei suoi personaggi: oltre al ritorno di Quentin Lance in Arrow, l'attore David Ramsey rassicura tutti i fan riguardo il destino di Sara Diggle.

Intervistato da TV Line, l'attore originario di Detroit rivela che dovremo aspettare ancora qualche giorno prima di conoscere le ultime novità sulla figlia di Diggle: "Ci saranno delle novità, ma non in questo episodio, ma Baby Sara non è stata dimenticata, grazie per la domanda, riceverete delle notizie, ve lo assicuro. In tutta onestà posso dirti che avrete ben più di un richiamo". La puntata a cui si riferisce si intitola "Reset", e oltre ad avere una parte importante nello show, David Ramsey siederà di nuovo dietro la macchina da presa, curando la regia dell'episodio.

Come avete potuto leggere in questa notizia riguardo i motivi dell'alleanza tra due personaggi di Arrow, molti pensano che la capacità di Monitor di modificare le linee temporali possa riportare in vita Sara, legando indissolubilmente Lyla al personaggio di LaMonica Garrett. Le prossima puntata farà sicuramente chiarezza su questo aspetto, prima della pausa invernale di Arrow che sospenderà la programmazione fino al 14 gennaio.

Nel frattempo potremo vedere le prime tre puntate dell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, che andrà in onda domenica 8 dicembre.