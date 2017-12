David Ramsey è del parere che il doppelganger di Diggle debba essere una Lanterna Verde

Durante “Crisis on Earth-X”, lo spettacolare crossover trasmesso la scorsa settimana sul network The CW, gli spettatori hanno potuto ammirare le versioni alternative di Oliver Queen, Leonard Snart, e molti altri personaggi dell’ Arrowverse . Ma come sarebbe un eventuale doppelganger di John Diggle?

In occasione del panel tenuto presso l’evento Heroes and Villains Fan Fest in San Jose, l’attore David Ramsey, che in Arrow interpreta appunto John Diggle, ha rivelato lo scorso weekend che la sua eventuale controparte di Terra-X dovrebbe essere una Lanterna.



“Penso che il doppelganger di Diggle dovrebbe avere un certo anello del potere. È solo il mio parere, non ho idea di come sarà realmente, né se lo vedremo mai” è stato il commento dell’attore.

Sebbene l’universo DC Comics abbia introdotto sette diversi tipi di Lanterne, per altrettante emozioni, l’anello del potere suggerito da Ramsey è quasi certamente quello verde della volontà, uno strumento che renderebbe Diggle-X una Lanterna Verde, appunto.



Tuttavia, essendo Terra-X un mondo governato dai nazisti (i quali vinsero addirittura la Seconda Guerra Mondiale), non ci sorprenderebbe se invece il personaggio indossasse invece un anello giallo del Sinistro Corps, simboleggiando dunque la paura, o persino un anello rosso della rabbia. Dopotutto, come sottolineato dallo stesso “Crisis on Earth-X”, non tutti i doppelganger dei nostri eroi sono altrettanto “eroici”.



Dal momento che il passato del Diggle di Terra-1 non è ancora stato esplorato a dovere, inoltre, è alquanto improbabile che lo show ci mostri tanto presto una sua versione alternativa. Sull’argomento, l’attore ha però rivelato che la produzione ha intenzione di introdurre, prima o poi, almeno i suoi genitori e svelare gradualmente il suo passato.



E voi quale anello del potere vorreste vedere al dito del migliore amico di Oliver Queen?