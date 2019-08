David Ramsey dirigerà un episodio della stagione finale di Arrow

L'ottava stagione di Arrow sarà anche l'ultima della serie e per molti attori del cast è già il momento della nostalgia. Uno di quelli presenti fin dall'inizio è David Ramsey, che interpreta John Diggle / Spartan e che ha diretto anche l'episodio Past Sins della scorsa stagione.

Per lui l'esperienza dietro la macchina da presa si ripeterà anche nella stagione 8. Durante il tour stampa della Television Critics Association, infatti, è stato rivelato che Ramsey dirigerà un episodio anche nella stagione finale. L'attore, quindi, dopo aver combattuto nei panni di Diggle fianco a fianco con Oliver Queen, rimetterà a disposizione dell'Arrowverse anche la sua creatività e la sua visione di regista.

David Ramsey ha parlato a Comicbook delle emozioni che vive al pensiero dell'imminente fine della longeva serie. "È agrodolce, vero? Fai uno spettacolo e interpreti un personaggio per così tanto tempo, e hai stabilito queste relazioni con gli attori. Questa è la cosa che ti mancherà di più: andare a lavorare e lavorare con le persone a cui vuoi bene" ha detto. C'è però anche l'emozione di scoprire come andrà a finire. "Dove vanno le cose adesso senza Felicity? Cosa succede in futuro? Cosa succede con Monitor? E questo crossover" ha aggiunto parlando dell'evento Crisi sulle Terre Infinite, "sarà enorme. Quel tipo di opportunità per raccontare alcune storie, perché sono rimasti solo dieci episodi, è emozionante."

I produttori di Arrow, Beth Schwartz, Greg Berlanti e Marc Guggenheim, hanno detto la loro sulla chiusura della serie. "È stata una decisione difficile da prendere, ma come ogni decisione difficile che abbiamo preso negli ultimi sette anni, lo abbiamo fatto con i migliori interessi di Arrow in mente."

Intanto Stephen Amell ha anticipato il ritorno di una guest star, e non parteciperà più a incontri di wrestling.