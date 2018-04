David Ramsey ci parla del Team Arrow e degli eventi cui assisteremo nei prossimi episodi

The CW ha rilasciato un nuovo provo per “The Dragon”, nuovo episodio di Arrow che andrà in onda la prossima settimana e che vedrà i principali antagonisti della stagione in corso compiere un passo avanti verso la conquista dell’intera città.

A giudicare dal video visionabile in chiosa all’articolo, è abbastanza chiaro che Ricardo Diaz (Kirk Acevedo) e Black Siren (Katie Cassidy) avranno un ruolo molto importante nella puntata. La sinossi, invece, rivela che Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) deciderà di affrontare Diaz da solo.



Ora che il Team Arrow non esiste più, soprattutto dopo il duro abbandono da parte di John Diggle (David Ramsey), che ha appeso al chiodo il costume di Spartan, è chiaro che la situazione prenderà una svolta interessante. Stando a quanto dichiarato dallo stesso Ramsey, la scissione del Team Arrow sarà permanente, ma alcune fazioni in gioco potrebbero unirsi.

“Il team si è già sciolto in passato, ma fra quattro o sei episodi sarà di nuovo al completo. Penso che lo faremo davvero e, per essere completamente sincero, questo è il genere di cose che vanno fatte nella sesta o settimana stagione di uno show composto da stagioni di 23 episodi. È di questo che abbiamo bisogno. Servono persone a pezzi. Servono perdite reali che non si risolvano facilmente.”

“Torneranno assieme - e, udite udite, toneranno a lavorare assieme prima ancora che tutto venga risolto. Dopotutto stiamo dando la caccia allo stesso cattivo. Ci sono queste squadre, il nuovo Team Arrow, Oliver Queen, John Diggle con l’A.R.G.U.S. […] ma torneranno a lavorare assieme per poter sconfiggere Diaz. Quindi questa non è una situazione in cui hanno tre diverse squadre in una sola città, e ognuna lavora per conto suo. Si uniscono. Ma il Team Arrow originale, che la gente ama, non guarirà tanto presto. Lo scopo è quello di portare Oliver su un’isola deserta entro la fine dell’episodio, e lasciarlo solo… Quindi stanno portando i nostri eroi in un posto molto isolato.”

Di seguito vi proponiamo anche la sinossi ufficiale di “The Dragon”.



“DIAZ PRENDE IL QUADRANTE NEL PROPRIO MIRINO - Cercando di espandere il proprio impero, Diaz (la guest star Kirk Acevedo) e Laurel (Katie Cassidy) incontrano Il Quadrante, una coalizione di famiglie mafiose che gestiscono il crimine organizzato a livello nazionale. Nel frattempo, dopo la recente decisione di Oliver (Stephen Amell), Felicity (Emily Bett Rickards) e Curtis (Echo Kellum) raddoppiano i loro sforzi nella costruzione di Helix Dynamics.”



“Gordon Verheul ha diretto l’episodio scritto da Spiro Skentzos & Elizabeth Kim.”

Arrow torna ogni giovedì sulla rete statunitense The CW.