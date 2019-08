David Ramsey rivela episodio e guest star preferiti di Arrow

Arrow è quasi alla fine e il cast e la troupe stanno ripercorrendo tutto ciò che è stato in questi anni all'interno della serie principale dell'Arrowverse. David Ramsey ha interpretato il personaggio di John Diggle/Spartan sin dall'inizio dello show e di recente ha rivelato il suo episodio preferito e la guest star che ha maggiormente apprezzato.

Per quanto riguarda il suo episodio preferito, David Ramsay è tornato indietro proprio agli albori di Arrow; l'episodio pilota occupa un posto speciale nel suo cuore poiché la serie non era ancora diventata il successo che poi si è rivelata nel corso degli anni.

Per otto stagioni i fan hanno visto Oliver Queen e i suoi alleati combattere con un certo numero di cattivi. Un intero Arrowverse è nato intorno allo show principale, con serie come The Flash e Legends of Tomorrow, pronte a colmare ulteriormente il vuoto che lascerà Arrow.



"Per me è solo il pilot, in termini di spettacolo. Marc Guggenheim ha detto che quando ha incontrato questi personaggi per la prima volta Diggle non aveva molto da fare. Salvo poi diventare parte integrante della storia. Ricordo solo di aver girato sull'isola e David Nutter, il regista del pilot, sembrava essere l'unico ad avere la consapevolezza di quello che sarebbe accaduto".

La prima stagione si è rivelata qualcosa di grande, ma la star preferita dall'attore è apparsa successivamente.

"Ho adorato Manu. Ho adorato Manu come Deathstroke. Ho adorato il contributo che ci ha portato; è stato una parte enorme della stagione 2 e ho pensato che quella stagione fosse la più forte. Mi sentivo come se in quella stagione lo show sarebbe diventato qualcosa di più grande".

Nel frattempo nell'ottava stagione non ci sarà Colton Haynes nel cast regolare, mentre è stato confermato il ritorno di Katana.