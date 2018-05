David Ramsey vorrebbe che Arrow introducesse i genitori ed un doppelganger di John Diggle

Dopo sei stagioni di indizi, suggerimenti e rivelazioni parziali, la star di Arrow, David Ramsey, storico interprete di John Diggle, ha rivelato che nella settima stagione dello show vorrebbe scavare finalmente nel passato della famiglia Diggle.

Ramsey è uno dei membri del cast che, durante lo scorso weekend, ha partecipato al panel tenuto presso l’evento Heroes & Villains Fan Fest di Nashville. Durante lo stesso, l’attore ha dichiarato: ”Penso che Diggle dovrebbe avere dei genitori, scoprire da dove sia venuto. Credo che conosciamo ormai i genitori di tutti, o quasi...”. In seguito, l’attore e la collega Katie Cassidy hanno parlato dei genitori di Black Siren, dei quali non sappiamo ancora nulla.



La famiglia di Diggle ha avuto un ruolo relativamente marginale all’interno di questa stagione, anche se l’uomo, nelle ultime settimane, ha lasciato il Team Arrow per accettare il posto offertogli dalla moglie Lyla, direttrice dell’organizzazione investigativa nota come ARGUS. Questa storyline si sta trascinando verso il season finale, il quale vedrà il Nuovo Team Arrow ed il Team Arrow originale finalmente riuniti dopo tanto tempo per fermare il criminale Ricardo Diaz con l’aiuto dell’ARGUS.



Sempre l’ARGUS e Diggle giocheranno un ruolo importante nell’episodio di The Flash che verrà trasmesso stanotte, quando DeVoe/Il Pensatore assumerà l’aspetto dell’ex-marine per accedere ad una struttura dell’organizzazione investigativa.

Tornando a Ramsey, l’attore ha sottolineato l’assenza (finora) di un doppelganger del suo personaggio. Grazie all’esistenza del Multiverso, l’Arrowverse ha già introdotto i doppelganger di Laurel Lance (Katie Cassidy), e più di recente di Kara Danvers (Melissa Benoist), Oliver Queen (Stephen Amell) e Leonard Snart (Wentworth Miller).



A tal proposito, l’attore ha rivelato di avere in mente una potenziale versione alternativa del proprio personaggio, che secondo il suo avviso dovrebbe possedere un accessorio davvero singolare e potente: “Beh, il mio doppelganger dovrebbe avere un anello del potere.”



Sebbene vi siano sette possibili Lanterne associate allo spettro emozionale di casa DC Comics, David Ramsey è certo che il suo doppelganger indosserebbe un anello verde della volontà, che di conseguenza lo renderebbe una Lanterna Verde. Questa è invero un’idea che Ramsey ha proposto svariate volte, sopratutto quando, lo scorso dicembre, venne intervistato sull’argomento Terra-X. Proprio al tempo, se ricordate, il crossover “Crisis on Earth-X” era stato da poco trasmesso, e Ramsey rivelò che il suo eventuale doppelganger avrebbe dovuto possedere l’anello del potere.



L’idea che una Lanterna Verde possa prima o poi apparire sul piccolo schermo del mondo DC è fra quelle che più stuzzicano i fan, dopotutto. Ma dal momento che i produttori del DC Extended Universe stanno pianificando un film incentrato sul Green Lantern Corps, è alquanto improbabile che Ramsey diventi una Lanterna nel prossimo futuro.