David Richardson, lo sceneggiatore de I Simpson morto a 65 anni

David Richardson, che negli ultimi tempi ha lavorato ad alcune delle commedie televisive di maggior successo, tra cui I Simpson e Due uomini e mezzo, è morto a 65 anni.

Lo scrittore-produttore ha lavorato a più di una dozzina di spettacoli nella sua lunga carriera, da successi acclamati dalla critica a serie di breve durata come What About Joan? e My Big Fat Greek Life. La carriera di scrittore di Richardsoin è iniziata negli anni '80 già indirizzato verso le commedie sin da subito ma, si è anche concentrato su numerosi talk show. Dopo una lunga battaglia con il cancro, Richardson è morto a causa di insufficienza cardiaca.

All'inizio della sua carriera, Richardson ha trascorso due anni nella sitcom di successo Empty Nest, che gli ha dato la possibilità di passare all'allora nuova comedy de I Simpson, facendo il suo debutto nel mondo dell'animazione. Per il resto della sua carriera, ha lavorato poi con serie in live-action, ma è tornato all'animazione con F is For Family nel 2015.

