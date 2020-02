David Schwimmer sulla reunion di Friends: 'Non c'è nulla di ufficiale'

Dev'essere dura, di questi tempi, essere una delle star di Friends e cercare di evitare l'argomento reunion: negli ultimi mesi Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry sono stati letteralmente presi d'assalto sulla questione, non disdegnando di lasciare qualche indizio in giro.

Ultimo della lista è stato Perry, che poco tempo fa ha twittato qualcosa riguardo a delle non meglio specificate grosse novità che sarebbero in arrivo. Proprio sul tweet del collega è stato interrogato David Schwimmer, storico volto di Ross Geller nella celebre sitcom anni '90.

"Prima di tutto voglio dire che sono contento di poter finalmente rispondere a una domanda al riguardo" ha esordito ironicamente l'attore nel corso di un'ospitata a The One Show: "Vorrei davvero poter confermare o smentire, ma la verità è che non c'è nulla di ufficiale da segnalare" ha spiegato Schwimmer, tradendo però un'espressione fin troppo ottimista.

Incalzato sul misterioso tweet di Perry l'attore ha ribattuto che, per quanto ne sa, il vecchio Chandler potrebbe anche essere incinta e riferirsi a questo come "big news". Ironia a parte, comunque, la reunion di Friends su HBO Max pare sempre più vicina; nel frattempo Lisa Kudrow ha dato il benvenuto su Instagram al collega di Friends Matthew Perry.