David Schwimmer risponde a Erika Alexander: parole estrapolate dal contesto

I recenti commenti di David Schwimmer su un reboot di Friends in chiave "all-black" hanno suscitato la reazione polemica dell'attrice Erika Alexander, già nel cast di Living Single. L'attore, noto per il ruolo di Ross nella sitcom, ha voluto chiarire e chiudere la questione sostenendo di essere stato frainteso.

In un'intervista al Guardian di qualche giorno fa, David Schwimmer aveva ammesso di essere "ben consapevole" delle lacune di Friends sul tema della diversità, e aveva suggerito l'idea di realizzare una serie "alla Friends" con cast di colore o asiatico. La cosa non è andata giù ad Erika Alexander, che dal 1993 - un anno prima di Friends - ha recitato nella sitcom Living Single, uno show su sei amici che condividono una casa a Brooklyn. Già, ricorda qualcosa?

"Stai dicendo sul serio che non hai mai sentito parlare di #LivingSingle?" ha scritto sui social. "Abbiamo inventato noi il modello! Di niente, fratello."

David Schwimmer ha così risposto che naturalmente conosceva Living Single e non voleva mancare di rispetto a nessuno, che le sue parole erano state estrapolate dal contesto e che la sua era semplicemente un'idea per immaginare un nuovo show.

"Ciao Erika, come sai, recentemente mi è stato chiesto (per l'ennesima volta) in un'intervista al Guardian cosa ne pensassi di un reboot di Friends" ha scritto l'attore. "Poco prima stavamo parlando della diversità nello show, e così ho offerto qualche spunto per ripensare la sitcom al giorno d'oggi. Non intendevo implicare che Living Single non fosse mai esistito o che Friends fosse venuto prima. Ricorda che in un'intervista le citazioni sono spesso messe insieme e prese fuori dal contesto, e poi vengono riproposte in altri articoli da altre persone che cercano di essere provocatorie."

Schwimmer ha anche ricordato di essere un fan di Living Single, e che per quanto riguarda eventuali influenze su Friends bisogna chiedere ai creatori della serie, Marta Kauffman e David Crane.

Non ci sono novità su una reunion di Friends; negli ultimi giorni, però, abbiamo visto una nostalgica foto di Courteney Cox e il ritorno di Jennifer Aniston sul set di Friends.