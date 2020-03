David Simon su The Plot Against America: 'Viviamo in un clima estremamente vulnerabile'

Intervistato da Collider, David Simon ha parlato ampiamente della sua ultima fatica, la miniserie The Plot Against America, tratta dall'omonimo romanzo di Philip Roth e la cui prima puntata è andata in onda ieri notte su HBO.

Simon, in particolare, si è soffermato sul motivo per cui ha deciso di adattare il romanzo di Roth solo adesso, dopo averlo letto all'epoca della sua uscita nel 2004. "La ragione non era ri-legiferare o riaffermare il 1940. Penso che il verdetto a quell'epoca lo abbiano dato Lindbergh e l'isolazionismo e se Hitler potesse essere considerato o meno una parte neutrale o un alleato, in ogni caso. La storia ha parlato, quindi non c'è bisogno di tornarci. La vera ragione per farla ora è che ovviamente viviamo lo stesso clima adesso, ma le persone che vengono perseguitate sono quelle di colore e i musulmani. Sono stati usati per far tornare il nazionalismo, un latente razzismo e anti-semitismo. Al momento attuale, gli ebrei-americani non sono l'elemento più vulnerabile, ma l'anti-semitismo è di nuovo in ascesa perché c'è molta intolleranza in questi giorni. Lo vediamo ogni giorno con quello che accade al confine col sud, o negli aeroporti, nella demonizzazione della cultura dell'immigrazione. L'immigrazione è americana tanto quanto la apple pie. Una volta letto il romanzo, una miniserie è sembrata inevitabile".

Poi, sul rapporto con HBO, Simon ha aggiunto: "Abbiamo lavorato molto insieme e prodotto grandi cose, circa 150 ore di televisione e 20 anni di lavoro. Ma devo anche dire che nessuna delle persone con cui ho iniziato a HBO è qui adesso. Tutti quelli che c'erano nel 1999 non ci sono più. C'è sempre gente nuova e pronta a dare il massimo. Su The Plot Against America abbiamo lavorato bene, non ci sono state grosse divergenze, solo qualcuna 'accademica' diciamo".

The Plot Against America è su HBO.