Per David Spade Woody Harrelson dovrebbe interpretare Joe Exotic di Tiger King

Mentre scopriamo nuovi dettagli sul protagonista di Tiger King, in molti sono convinti che una serie ispirata ai fatti del documentario sarebbe perfetta con David Spade nel ruolo di Joe Exotic. Non è così per il comico americano, che spiega chi secondo lui sarebbe più adatto alla parte.

Dopo il successo ottenuto dal documentario, Netflix ha annunciato di essere al lavoro su una serie TV ispirata agli originali personaggi conosciuti in Tiger King. Parlando con i giornalisti di ET Online, il comico David Spade, che in molti vorrebbero vedere nei panni di Joe Exotic, ha rivelato chi secondo lui sarebbe perfetto per la parte: "Non penso potrei farlo io, per questo non mi sono mai intromesso in queste discussioni divertenti. Sembra veramente esilarante... Penso che Woody Harrelson sia divertente come Joe".

L'attore poi continua parlando del suo casting personale: "Stavo pensando anche che Matthew McConaughey potrebbe interpretare il manager John Reinke, il fidanzato di Joe, John Finlay, ha appena aggiustato i denti e ha detto che gli piace molto Channing Tatum". Per le varie mogli di Doc Antle il celebre comico ha in mente un trio composto da Jennifer Aniston, Courtney Cox e Lisa Kudrow.

Si torna a parlare del documentario presente nel catalogo di Netflix, in particolare dopo le critiche a Tiger King fatte da Doc Antle.