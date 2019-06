David Tennant e Cush Jumbo nel cast di Deadwater Fell, nuovo crime drama di Channel 4

Secondo quanto riportato da Deadline, David Tennant e Cush Jumbo sono entrati a far parte del cast principale della nuova serie drammatica britannica prodotta da Kudos e trasmessa da Channel 4, il crime drama Deadwater Fell.

La serie viene descritta come l'esplorazione dell'anatomia di un efferato delitto così come la dissezione di due relazioni. Tennant, già al lavoro su una produzione Kudos come Broadchurch, interpreterà l'ammirato medico locale Tom Kendrick, mentre del cast faranno parte anche Anna Madeley (The Crown) e Matthew McNulty (The Terror). La Madeley sarà la moglie di Tennant, Kate, che lavora con la migliore amica Jess Milner (interpretata dalla Jumbo), un po' il personaggio outsider della serie. Quando questa incontrerà Steve - il personaggio di McNulty - sei anni prima, si trasferirà nella piccola comunità scozzese di Kirkdarroch e intraprenderà una vita con lui. Lo aiuterà anche a ritrovare i suoi due figli avuti dal matrimonio precedente e di cui condivide la custodia con la propria ex-moglie. Steve è un sergente di polizia, ma fino ad ora non ha avuto molto a che fare con grosse scene del crimine in questo piccolo paese e la sua vita non ha grossi problemi se non quello di provare ad avere un figlio con la nuova moglie.

Una notte, però, la comunità viene scossa da un terribile incendio nella foresta dove si scoprono i cadaveri di Kate e dei suoi tre figli, mentre Tom, ritrovato ancora vivo viene portato immediatamente in ospedale. Diventa subito evidente che Kate e i figli non sono stati uccisi dall'incendio ma da qualcosa di impronunciabile. I sospetti iniziali ricadono su Tom, quindi su altre persone man mano che emergeranno più dettagli. Jess è alla disperata ricerca della verità e dei segreti alla radice di questo terribile atto. Farà di tutto per scoprire la verità sull'accaduto, non importa quanto difficile potrebbe essere da accettare.

La serie è scritta da Daisy Coulam, già autrice di Grantchester and Humans, e vede Tennant in qualità di produttore esecutivo insieme alla stessa Coulam, Emma Kingsman-Lloyd (Humans) e Karen Wilson (Utopia). Alla regia troviamo invece Lynsey Miller (The Boy with the Topknot).

Su queste pagine potete leggere le prime impressioni su Good Omens, la serie Amazon Prime Video di cui Tennant è co-protagonista insieme a Michael Sheen; la Jumbo è invece nota per il suo impegno in The Good Fight, da poco rinnovato per una quarta stagione.