David Tennant: la fama del Doctor Who ti rende vulnerabile e ti spaventa

La fama ottenuta come Doctor Who ha reso David Tennant vulnerabile. L’attore, che ha interpretato il Signore del Tempo tra il 2005 e il 2010, ha rivelato al Sunday Times che l’esposizione mediatica ottenuta grazie al successo della serie lo ha “intimidito e spaventato”.

“Non è affatto come pensi che sarà” ha confessato David Tennant a proposito della fama. “Ti espone moltissimo, e l’idea che giovi al tuo status o ti renda invulnerabile è del tutto sbagliata."

In particolare, l'attore ha parlato del momento in cui è diventato un volto noto e riconoscibile. "Ricordo che prima, quando ero in una stanza ed entrava qualcuno di famoso, si sentiva un brusio e tutti guardavano verso di lui. Immaginavo che dovesse sentirsi molto potente in quel momento. Ma quando quella persona sei tu, ed entri in una stanza e tutti ti guardano e sussurrano, in realtà ti senti schiacciato. Ti senti intimidito e anche spaventato.”

Dopo Doctor Who sono arrivate serie come Broadchurch e Jessica Jones, e probabilmente David Tennant avrà trovato anche il modo di gestire la celebrità. Non deve essere stato facile, però, dtando a quanto ha dichiarato. David Tennant sarà prossimamente in Good Omens, serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Neil Gaiman, mentre nella stagione 12 di Doctor Who torneranno i Judoon.