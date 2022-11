David Tennant irriconoscibile nella prima immagine della miniserie Litvinenko

Quest'oggi è stata resa disponibile la prima immagine ufficiale che ritrae David Tennant nei panni di Alexander Litvinenko, l'ex-agente del KGB morto nel 2006 a causa di un avvelenamento da polonio-210. La spia aveva accusato Vladimir Putin di aver ordinato personalmente il suo omicidio. La sua storia, narrata dalla moglie, nella serie Litvinenko.

Durante le riprese della miniserie, David Tennant e il team di produzione hanno replicato l'iconica foto di Alexander Litvinenko nel suo letto d'ospedale, diventata virale a livello internazionale poco prima della sua morte. Se date un'occhiata all'immagine, è impressionante l'accuratezza nei dettagli così come la somiglianza riprodotta sul volto di Tennant (attualmente su Netflix con la miniserie Inside Man).

Prodotto da ITV Studios, Tiger Aspect Productions e Nordic Entertainment Group (NENT Group) in associazione con Livedrop Media, Litvinenko è la storia dei determinati agenti di New Scotland Yard che hanno lavorato per dimostrare chi fosse il responsabile della morte di Alexander Litvinenko.

Scritta dall'acclamato sceneggiatore George Kay (Lupin), la serie racconterà come nel novembre 2006 due agenti di polizia furono chiamati all'University College Hospital di Londra per interrogare un paziente in condizioni di salute precarie. Il paziente era Alexander Litvinenko, un dissidente russo che sosteneva di essere stato avvelenato per ordine diretto di Vladimir Putin.

Durante gli interrogatori della polizia, Alexander ha fornito dettagli meticolosi dal suo letto d'ospedale sugli eventi che hanno portato alla sua malattia, che sapeva sarebbe stata fatale. Le sue informazioni avrebbero aiutato i detective a rintracciare i due russi che avevano avvelenato Litvinenko con il Polonio-210, una sostanza radioattiva altamente tossica.

La serie si concentrerà anche sulla storia di Marina, interpretata da Margarita Levieva (The Deuce, The Blacklist), l'impavida vedova di Alexander che ha lottato instancabilmente per convincere il governo britannico a nominare pubblicamente gli assassini del marito e a riconoscere il ruolo dello Stato russo nel suo omicidio.

Litvinenko è stato prodotto con il supporto di molte delle persone chiave coinvolte nell'indagine e nella successiva inchiesta pubblica, tra cui gli ex ufficiali di New Scotland Yard, Clive Timmons e Brent Hyatt, insieme a Ben Emmerson QC e alla famiglia Litvinenko.

Nel cast ci saranno anche Mark Bonnar nel ruolo di Clive Timmons e Neil Maskell in quello di Brent Hyatt. La regia è stata affidata a Jim Field Smith (Criminal). Litvinenko debutterà su ITVX nel mese di dicembre, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile su AMC+ e in Canada su Prime Video.