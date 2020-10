David Tennant e Michael Sheen, il duo di Good Omens si riunisce nella stagione 2 di Staged

In Good Omens, serie disponibile in streaming su Amazon Prime Video e tratta dal romanzo di Neil Gaiman, David Tennant e Michael Sheen mostrano un'alchimia e una complicità formidabili, tanto da essere tornati a lavorare insieme in una serie BBC, Staged. La serie è stata ufficialmente confermata per la seconda stagione.

Staged è incentrata su una compagnia teatrale che, durante la pandemia e il lockdown, tenta di lavorare a uno spettacolo a distanza, attraverso le video chiamate su Zoom. Nella seconda stagione, secondo la sinossi, i protagonisti "tentano di navigare nella loro nuova normalità a casa con le rispettive famiglie, sempre più esasperate, mentre cercano di affrontare il mondo della Hollywood virtuale e il loro ego sempre più fragile."

Nella seconda stagione della serie BBC One rivedremo anche Georgia Tennant, Anna Lundberg, Lucy Eaton, Nina Sosanya e Simon Evans. Si unisce inoltre al cast Ben Schwartz di Parks and Recreation, che interpreterà l'assistente dell'agente americano di Michael e David.

"È stato fantastico vedere quanto il pubblico si sia divertito con la prima serie" ha raccontato Michael Sheen in un'intervista. "Sembra sia stata davvero apprezzata. Questo ci ha reso entusiasti di andare oltre e cercare di andare in nuove direzioni sorprendenti e, si spera, anche stavolta divertenti."

Se invece vi state chiedendo se ci sarà anche una seconda stagione di Good Omens, vi lasciamo con la risposta di Neil Gaiman.