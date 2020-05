David Tennant e Michael Sheen, dopo Good Omens ancora insieme in una serie BBC: i dettagli

Dopo il successo di Good Omens su Amazon Prime Video, David Tennant e Michael Sheen ci hanno preso gusto: i due affiatati protagonisti della serie hanno recentemente presentato un episodio speciale a tema quarantena, e adesso tornano a lavorare insieme in una miniserie comedy sulla BBC, anch'essa incentrata sul lockdown.

Staged, questo è il titolo della serie, sarà composta da sei brevi episodi della durata di 15 minuti. Al centro della narrazione c'è una compagnia teatrale, descritta come la crema della scena drammaturgica britannica, che quando la produzione a cui sta lavorando è costretta allo stop dal lockdown cerca disperatamente di mantenere in piedi il progetto.

Lo scenario sembra quello ideale per giocare sulla meta-narrazione, sul contrasto tra realtà e finzione scenica, con un tocco di realismo e di attualità, per così dire, dato dall'uso di tecnologie come la video conferenza e le riprese in modalità selfie.

Fanno parte del cast anche Geogia Tennant (In the dark) e Anna Lundberg, partner rispettivamente di David Tennant e Michael Sheen nella vita reale, oltre all'attrice teatrale Lucy Eaton, e sono previste anche guest star come Nina Sosanya.

"È importante offrire momenti di umorismo e leggerezza, e questa idea maliziosa prova la grandezza del talento di Michael e David", ha dichiarato Charlotte Moore, direttrice contenuti della BBC.

Staged è scritta e diretta dal regista teatrale Simon Evans e prodotta da Infinity Hill e GCB Films, e dovrebbe debuttare sulla BBC già nel mese di giugno. Nei giorni scorsi, invece, il creatore di Good Omens Neil Gaiman si è scusato per aver violato il lockdown.