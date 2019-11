David Tennant nei panni del serial killer Dennis Nilsen nella nuova serie Des

L'attore David Tennant, famoso per essere stato il decimo dottore nella serie Doctor Who, vestirà i panni del serial killer Dennis Nilsen nella nuova miniserie da tre puntate di ITV intitolata Des che sarà affidata agli stessi autori responsabili di Catherine the Great.

Tennant negli ultimi anni è divento una presenza stabile all'interno dei prodotti televisivi. Oltre allo storica serie britannica, per cui Tennant tornerebbe nei panni di Doctor Who, lo abbiamo potuto ammirare nel ruolo di un convincente Kilgrave nella serie Marvel/Netflix Jessica Jones, in Broadchurch insieme all'attrice premio Oscar Olivia Colman e più recentemente in Good Omens, la serie TV tratta da un romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, che è stata anche oggetto di un divertente siparietto tra Netflix e Amazon per una petizione.

Des è invece basata sul romanzo di Brian Masters intitolato Killing for Company in cui l'autore ha cercato di mettersi in relazione con il serial killer per cercare di capire cosa possa essere passato nella mente dell'uomo che tra il 1978 e il 1983 ha ucciso almeno quindici persone.

All'interno del cast saranno presenti anche Daniel Mays (Line of Duty) nel ruolo dell'investigatore Peter Jay e Jason Watkins (The Crown) nella parte di Masters. La produttrice esecutiva Kim Varvell, invece, si è espressa così sullo show "All'inizio degli anni '80 i crimini di Dennis Nilsen hanno scioccato la nazione. La nostra serie si concentra sull'impatto emotivo che hanno avuto quei tremendi crimini, sia per coloro che sono entrati in contatto con Nilsen e sia sulle famiglie delle vittime".

Che aspettative avete su questa serie e sulla scelta di David Tennant nel ruolo di Dennis Nilsen? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.