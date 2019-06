David Tennant parteciperà a Criminal, nuova serie targata Netflix

David Tennant non si ferma dopo il successo di Good Omens. L'attore britannico è infatti già stato scritturato per comparire in tre dei dodici episodi di una nuova serie Netflix.

La serie si chiama Criminal, sarà composta appunto da 12 episodi ambientati in Stati diversi. I tre episodi durante i quali Tennant sarà presente insieme all'altra star Marvel Hayley Atwell saranno ambientati nel Regno Unito, mentre i restanti si divideranno tra Francia, Spagna e Germania.

L'intento della serie è quello di mostrare alcune procedure d'indagine indugiando sulle differenze di metodo e approccio tra i vari Paesi, fornendo quindi allo spettatore un punto di vista diverso per ognuno dei brevi filoni dei quali sarà composto lo show.

Gli episodi dureranno circa 45 minuti ed è già noto il resto del cast che parteciperà alle puntate ambientate in terra d'Albione: si tratta di Katherine Kelly, star di Coronation Street, Lee Ingleby, Nicholas Pinnock, Mark Stanley, Rochenda Sandall e Shubham Saraf a comporre il team di detective che indagherà sui personaggi di Tennant ed Atwell, al cui fianco ci saranno invece Youssef Kerkour e Clare-Hope Ashitey. Showrunner della sere saranno George Kay (Killing Eve, The Hour) e Jim Field Smith (Il Giovane Ispettore Morse, The Wrong Mans).