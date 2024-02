David Tennant rifarebbe Kilgrave dopo Jessica Jones! 'Sarebbe grandioso'

Dopo l’annuncio di Marvel riguardante un romanzo crime su Jessica Jones, anche un importante attore della saga ha dichiarato che tornerebbe molto volentieri a interpretare il suo personaggio all’interno del MCU.

Durante la cerimonia dei BAFTA, Covered Geekly ha chiesto a David Tennant, interprete di Kilgrave in Jessica Jones, se fosse disposto a riprendere il suo ruolo all’interno del MCU, in particolare dopo che Marvel ha reso canonico lo show disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Queste le sue parole:

“Mi piacerebbe fare di nuovo Kilgrave, sì Kilgrave sarebbe fantastico. Sì, sarebbe bello, non è vero? Voglio dire... gli hanno spezzato il collo, era decisamente morto... ma mai dire mai nell'Universo Marvel".

Effettivamente non è assolutamente remota l’ipotesi di un ritorno di Kilgrave, considerate le infinite soluzioni narrative adottabili per riportarlo tra i vivi. Aldilà dell’attore, anche J.S Clarkson, regista dei primi due episodi di Jessica Jones e del controverso Madame Web, ha commentato con Comicbook la canonicità della serie: “Oh, beh, è fantastico. Devo dire che la mia introduzione ai fumetti è stata Jessica Jones. Avevo letto la sceneggiatura ma non avevo mai letto Alias. L'ho amata. L'ho letta e ho pensato: 'Questa è una delle storie più intelligenti, brillanti e belle che abbia mai visto da molto tempo'. Naturalmente, sono così entusiasta di sapere che sono canonici (gli episodi). Jessica, ovviamente, essendo la mia prima, avrò sempre un posto speciale per lei.”

