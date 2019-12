David Tennant sarà la star di Around The World In 80 Days, nuova serie TV

Dopo gli impegni con Broadchurch, David Tennant torna in TV con un progetto inedito: sarà lui il protagonista del nuovo show intitolato Around The Wolrd in 80 Days, serie ispirata al celebre libro scritto da Jules Verne nel 1873.

Lo show, dalla durata di otto puntate, sarà prodotto da Slim Film + Television, tra gli sceneggiatori troviamo Ashley Pharoah, famoso per il suo lavoro in "Life on Mars", insieme a Caleb Ranson, autore di "Child of Mine". Le riprese inizieranno a febbraio 2020, le location scelte sono il Sud Africa e la Romania, prima dell'uscita dello show, indicata per la fine del 2020.

David Tennant sarà l'interprete di Phileas Fogg, ricco gentiluomo che insieme al suo tuttofare francese Jean Passepartout accetta la scommessa di girare il mondo in soli ottanta giorni proposta dall'attore Ibrahim Koma. Ad accompagnarlo troveremo l'aspirante giornalista Abigail Fix, deciso a non farsi scappare questa importante notizia.

È stato annunciato inoltre che Around The World In 80 Days verrà trasmessa in Italia su Rai 1, come dicevamo non conosciamo ancora la data di uscita esatta, segnalata per ora verso la fine del prossimo anno. Alla regia invece troveremo Steve Barron, insieme a lui collaborerà anche Charles Beeson, conosciuto per le sue puntate in "The Mentalist". Non è l'unica trasposizione di grandi opere letterarie che andrà in onda l'anno prossimo, a partire dal primo gennaio potremo ammirare infatti il Dracula di Moffat e Gatiss.