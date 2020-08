David Tennant, la star di Doctor Who vuole far parte di Star Trek

Dopo essere tornato in un simpatico episodio speciale di Doctor Who, l'interprete del Decimo Dottore, David Tennant, ha fatto un'interessante dichiarazione riguardo all'universo di Star Trek.

L'attore si è infatti reso disponibile per una serie di domande su Reddit, e c'è chi gli ha chiesto se gli piacerebbe legarsi ad un altro franchise in futuro. La sua risposta non mancherà di far discutere:

"Far parte di Star Trek sarebbe grandioso. Dopo aver parlato con George Takei per il mio podcast mi sono immerso un po' in quel mondo".

Takei è stato un importante membro dell'Enterprise nella serie originale e interpretava il timoniere Hikaru Sulu. Parlare con lui deve avergli aperto le porte di un mondo che non smette mai di affascinare, anche se sono passati più di 50 anni dall'inizio dell'avventura.

Tennant ha già preso parte a numerosi progetti ad alto budget: dopo Doctor Who abbiamo potuto apprezzarlo anche come Barty Crouch (Junior!) in Harry Potter e il calice di fuoco, come villain in Marvel's Jessica Jones e come detective scozzese in Broadchurch. Chissà che qualcuno di importante non sia in ascolto e non scelga di includerlo in uno delle prossime produzioni a tema Star Trek.

Potrebbe puntare a rubare il ruolo di giovane Picard a James McAvooy? Oppure vorrà salire a bordo del nuovo Star Trek di Tarantino? In ogni caso, tanto di guadagnato, dato che Tennant è un attore di alto calibro, in grado di brillare in qualsiasi parte.