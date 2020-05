David Tennant torna come Doctor Who nel divertente 'minisodio' speciale

Gli ultimi mesi in giro per il mondo non sono stati di certo semplici, la pandemia di Covid-19 ha cambiato un po' tutto. I fan di Doctor Who hanno però potuto contare su un gruppo di creators che hanno distribuito un sacco di nuovi ed esilaranti contenuti.

Il fatto che le persone debbano passare più tempo a casa auto-isolanti senza avere molto da fare, ha spinto tutta la gang del Tardis ad esplorare nuove ed avvincenti storie, nonostante l'industria dell'intrattenimento sia ancora sostanzialmente bloccata.

Nel corso delle ultime due settimane, Emily Cook, redattore senior di Doctor Who Magazine, ha organizzato molti eventi online con membri del cast e produttori. Inoltre, anche gli ex showrunner Russell T. Davies e Steven Moffat sono tornati per scrivere nuove storie sui loro rispettivi dottori. L'ultimo tentativo di Cook, tuttavia, supera tutto ciò che è stato fatto fin qui.

È stato infatti creato un nuovo avvincente minisodio basato sul racconto di Davies, "The Secret of Novice Hame" in cui è possibile rivedere David Tennant vestire ancora una volta i panni Decimo Dottore in un nuovo cortometraggio animato per mostrare a tutti il destino delle Sorelle di Plentitude sulla Nuova Terra.

Le Sorelle di Plentitude furono introdotte per la prima volta nella seconda stagione, quando il Dottore e Rose visitarono il pianeta della Nuova Terra e combatterono una grave malattia. Il che può sembrare un rimando alla nostra attuale situazione. In effetti, quale modo migliore per rendere omaggio agli operatori sanitari che ogni giorno mettono in pericolo la propria vita per prendersi cura dei pazienti COVID-19 se non dedicare loro una storia a un sacro ordine di suore giurate per aiutare i malati?

Nonostante la nuova serie di Doctor Who abbia ormai 15 anni, sembra non invecchiare mai, anzi continua ad attirare il suo affezionatissimo pubblico con nuove e straordinarie storie. Si sono di recente anche concluse le riprese per l'attesissimo speciale natalizio di Doctor Who che andrà in onda il prossimo Dicembre. Non ci resta che attendere dunque!