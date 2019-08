David Tennant tornerebbe subito nei panni di Doctor Who

Di Dottori ce ne sono stati tanti e tutti, chi più chi meno, hanno comunque saputo farsi amare incondizionatamente dai fan di Doctor Who. Se dovessimo sceglierne uno su tutti, però, non avremmo dubbi su quale indicare come Dottore più amato di sempre.

Si tratta di David Tennant, attore salito alla ribalta proprio grazie alla serie prodotta da BBC ed indimenticato Decimo Dottore fino al primo gennaio 2010, giorno in cui andò in onda l'ultimo episodio del quale Tennant fu protagonista.

L'attore britannico non ha mai nascosto la sua gratitudine alla serie che l'ha lanciato, e proprio in questi giorni è tornato a ribadire che non esiterebbe a riprendere in mano le vesti del Dottore se la produzione dovesse chiederglielo.

"Sarebbe divertentissimo. Jodie, Peter e Matt sono miei amici ormai, sarebbe fantastico trovarmi sul set con loro. Ci sarà un momento in cui non sarò più capace di farlo, non sarò più capace di entrare in quei vestiti o di far stare su i miei capelli alla fine come ero solito fare. C'è un sessantesimo anniversario tra pochi anni, la questione verrà fuori inevitabilmente. Ma non spetta a me decidere" ha dichiarato Tennant, parlando della possibilità di un nuovo speciale con tutti i Dottori.

Se doveste sentire la mancanza del Decimo Dottore, forse vi farà piacere sapere che a breve sarà disponibile su Amazon la steelbook con gli episodi finali di Tennant. HBO Max, intanto, si è aggiudicata i diritti per trasmettere tutte le undici stagioni andate in onda dal 2005 ad oggi.