David Tennant trolla suo figlio Ty: la star di House of the Dragon spiazzata al Comic-Con

Tutti noi almeno una volta nella vita siamo stati messi in imbarazzo dai nostri genitori e per Ty Tennant le cose non vanno di certo diversamente. La giovane star di House of the Dragon è stata infatti messa in grande difficoltà dal proprio padre, il celebre Decimo Dottore, nel corso di un evento di grande risonanza come il Comic-Con.

In una foto condivisa dalla star di Staged e dalla mamma di Ty, Georgia Tennant, il giovane attore è seduto al suo stand per firmare autografi nel corso dell'evento dedicato alla serie serie HBO in cui interpreta Aegon Targaryen, mentre papà David Tennant è dietro di lui con in mano un cartello con su scritto: "Non è così speciale!".

Questo imbarazzante e al contempo simpatico siparietto è ormai diventato una tradizione ricorrente per la famiglia Tennant. Lo scorso aprile infatti Peter Davison, suocero di David Tennant nonché Quinto Dottore, durante un'apparizione dell'attore scozzese al Comic-Con Wales, teneva tra le mani un cartello su cui era scritto: "Non è così speciale!", lamentandosi della lunga fila di persone giunta sul posto per vedere l'interprete della serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963.

Il finale di House of the Dragon ha messo davvero molta carne al fuoco e sebbene il tempo del giovane Ty Tennant nei panni di Aegon Targaryen si sia già concluso, sarà interessante vedere come il suo personaggio si comporterà nella cosiddetta Danza dei Draghi.