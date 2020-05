Davide Devenuto, chi è il compagno di Serena Rossi?

Davide Devenuto non è esattamente uno sconosciuto: pur non godendo della popolarità della sua compagna Serena Rossi, l'attore classe 1972 ha messo in curriculum un bel po' di gavetta e lavori di vario genere nel corso degli anni, arrivando ad essere comunque un volto piuttosto conosciuto.

Dopo gli studi di recitazione iniziati a 19 anni e il debutto a teatro, la svolta della carriera arriva, esattamente come accadde per Rossi, con la popolarissima soap Un Posto al Sole: correva l'anno 2003, e per Devenuto fu l'inizio di ben 19 anni nei panni del fotografo Andrea Pergolesi.

Proprio sul set di Un Posto al Sole l'attore conobbe Serena Rossi, con cui cominciò a frequentarsi però soltanto nel 2008 (l'attrice avrebbe lasciato definitivamente la serie nel 2010): gli anni di differenza sono tanti (ben 13) ma nonostante alcuni problemi iniziali e una breve rottura nel 2010 i due riescono a mandare in porto la loro relazione, da cui nel 2016 è anche nato il piccolo Diego.

Un Posto al Sole a parte, di Devenuto ricordiamo anche ruoli ne L'Ispettore Coliandro, Ho Sposato uno Sbirro, Rex, Rocco Schiavone e Rosy Abate, nonché una partecipazione a Celebrity Masterchef conclusasi con un onorevole terzo posto.

Tornando alla celebre serie TV in onda su Rai 3, intanto, è da poco sbarcato su RaiPlay lo spin-off di Un Posto al Sole girato durante la quarantena.