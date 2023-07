'Davvero cringe': i fan Marvel contro il finale di Secret Invasion e la CGI scadente

L’ultimo episodio di Secret Invasion è stata una delusione per i fan e per la critica, scatenando il pubblico sulla rete a proposito di alcune scelte discutibili riguardanti soprattutto l’aver sfruttato male la qualità di attori quali Samuel L. Jackson e Emilia Clarke e l’ultilizzo di una computer grafica non all’altezza degli standard.

Nonostante i tanti easter egg presenti nell’ultimo episodio di Secret Invasion, i social network sono insorti contro la Marvel e le decisioni prese per lo show con protagonista l’interprete di Pulp Fiction.

L’episodio finale, in questo senso, ha rappresentato soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con gli utenti di Twitter che si sono scatenati nel cercare il difetto peggiore della show presente sul catalogo di Disney+ e hanno trovato un facile bersaglio in una determinata scena della puntata.

I post di lamentele hanno riguardato soprattutto l’aspetto tecnico della serie, e in particolare ci si è accaniti contro la trasformazione del braccio del personaggio di G'iah in quello di Drax, con un fan che si è ritrovato a chiedersi se quello che stava guardando fosse un videogioco per Playstation 3 o per la 4.

Qualcun altro si è limitato a definire il tutto con un solo termine: cringe.

Un brutto colpo di sicuro per la Marvel e per tutto il mondo televisivo e cinematografico legato ai supereroi, che, se si esclude il successo di Guardiani della Galassia Vol.3, non sta vivendo certo un buon momento.

In attesa di capire quali ripercussioni avrà il flop sotto il punto di vista dell’apprezzamento della serie incentrata su Nick Fury, vi lasciamo alla recensione di Secret Invasion.