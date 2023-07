'E' stato davvero strano': Rosario Dawson commenta la nuova serie di Star Wars Ahsoka

Ahsoka è una delle produzioni più attese legate all'universo di Star Wars, non solo perché ha il compito di mostrare per la prima volta in live-action alcuni personaggi iconici della serie Rebels, ma anche perché promette di raccontare un lato della vita della protagonista per troppo tempo avvolto nel mistero.

Ecco quindi che proprio dalla sua interprete, Rosario Dawson, durante una intervista a The Hollywood Reporter, arrivano le prime opinioni per quanto concerne l'esperienza di lavorare ad una simile produzione.

L'attrice ha infatti descritto come si è sentita nel lavorare insieme al produttore esecutivo e regista Dave Filoni, che ha anche lavorato in precedenza a Star Wars: Rebels, serie animata di cui Ahsoka è la prosecuzione diretta.

Lo show è stato realizzato in circa sei mesi, con ben due troupe che vi lavoravano, evitando in questo modo di dilungare fin troppo i tempi delle riprese. Inoltre, nonostante ci abbia lavorato in prima persona Dawson ha ammesso di non essere a conoscenza di tutti i dettagli della trama che circondano la serie, a causa della loro enorme segretezza.

"Credo sia un progetto molto strano di cui far parte, poiché è una delle produzioni più grandi di sempre. Sono tipo 'Non guardare niente, non dire niente'. Ma sono sicura che Dave ce l'ha fatta, e i vari registi hanno mantenuto la sua visione" ha concluso Dawson.

In attesa che lo show debutti su Disney+ il prossimo 23 agosto, ecco il nuovo trailer di Ahsoka. Oltretutto, sapevate che le riprese di Andor 2 continuano senza attori?