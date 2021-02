Dawson's Creek, che fine ha fatto il cast della serie teen drama?

Dawson's Creek è una delle serie più iconiche della fine degli anni ’90. Chi di noi non si è appassionato alle vicende di Dawson, Joey, Pacey, Jen e a tutti gli abitanti di Capeside? Scopriamo che cosa fanno oggi le star di Dawson's Creek.

James Van Der Beek (Dawson), Katie Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey) e Michelle Williams (Jen), ormai sono nomi familiari, tutti loro (chi più chi meno) hanno avuto una buona carriera dopo la fine dello show di sei stagioni nel 2003.

James Van Der Beek

James aveva 20 anni quando ha iniziato ad interpretare Dawson ed è sempre stato particolarmente nostalgico dello show, successivamente ha recitato in numerose serie tv come: Criminal Minds, Ugly Betty, è apparso in tre episodi di How I Met Your Mother, One Tree Hill, Law & Order: Criminal Intent e ha interpretato una versione romanzata di se stesso in Non fidarti della str**** dell'interno 23 dimostrando un grande talento comico.

L’ultimo credito cinematografico è del 2017, quando ha recitato in Downsizing - Vivere alla grande. Van Der Beek è sposato con Kimberly Brook dal 2010 e hanno cinque figli.

Katie Holmes

Katie aveva 19 anni quando Dawson's Creek è iniziato e ha ottenuto un grande successo. Il suo ruolo di Joey Potter è indimenticabile, così come il triangolo amoroso tra lei, Dawson e Pacey. Holmes ha ripreso il suo ruolo di Jackie Kennedy nella miniserie del 2017 The Kennedys: After Camelot, dopo essere apparsa per la prima volta come Jackie in I Kennedy del 2011. Come il collega Der Beek, anche lei è apparsa in How I Met Your Mother e sempre sul piccolo schermo in Ray Donovan.



Holmes si è dedicata soprattutto ai lungometraggi, nel 2020 è apparsa in The Boy - La maledizione di Brahms e The Secret - La forza di sognare. Tra gli altri crediti troviamo: Caro dittatore, Ocean's 8, La truffa dei Logan, Woman in Gold, The Giver - Il mondo di Jonas e Non avere paura del buio.

Joshua Jackson

Joshua, come Holmes, aveva 19 anni all’epoca delle riprese della prima stagione ed era una valida opzione romantica per Joey, creando il famoso triangolo amoroso di Dawson’s Creek. Dopo la fine dello show ha recitato in un’altra serie cult quale Fringe dal 2008 al 2013 e poi sempre sul piccolo schermo in: The Affair - Una relazione pericolosa (2014-2018), When They See Us e Tanti piccoli fuochi del 2020.

Michelle Williams

Michelle ha interpretato Jen e aveva solo 17 anni quando lo show è iniziato. Nel 2005 ha ricevuto il plauso della critica per il suo ruolo in Brokeback Mountain ed ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar. Nel 2012 ha vinto un Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia o musicale per Marilyn e nel 2020 ne ha vinto un altro come Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per Fosse/Verdon.



Tra i suoi crediti cinematografici ricordiamo: Shutter Island, L'amore giovane, Suite francese, The Greatest Showman, Tutti i soldi del mondo e Venom.



Kerr Smith

Kerr ha interpretato Jack, il fratello di Jen, ed era il membro più anziano del cast con i suoi 25 anni. Tra i suoi crediti cinematografici ricordiamo Final Destination e San Valentino di sangue 3D, ma è nel piccolo schermo che ha ottenuto più ruoli: Streghe, Agents of S.H.I.E.L.D, Criminal Minds NCIS: Los Angeles e Riverdale.



Il creatore di Dawson's Creek Kevin Williamson ha smentito il reboot della serie nel 2019, a voi piacerebbe vederla tornare? Fatecelo sapere nei commenti!