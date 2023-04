Dawson's Creek, la clip sul baseball è virale: Joshua Jackson rivela perché

Dopo la reunion di Joshua Jackson e Michelle Williams durante la notte degli Oscar, l'attore torna a parlare di Dawson's Creek

Non tutti i giovanissimi utenti del mondo del web conoscono Dawson's Creek, eppure lo show che ha fatto la storia tra gli anni '90 e 2000 è tornato alla ribalta quando la vecchia clip di Van Der Beek e Jackson ambientata in un campo da basket è diventata virale sui social media. L'attore, che nella serie interpreta Pacey, ha rivelato che inizialmente è stato molto impaurito dall'ondata di successo ricevuto sul web. Successivamente, la paura ha lasciato posto al divertimento.

"Sai che Twitter ha i suoi alti e bassi, ma una delle cose che amo di Twitter sono proprio i suoi utenti - ha detto Jackson a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon - Quindi, quando finalmente sono tornato alla mia roulotte e mi sono reso conto che non avevo fatto un casino, non ero morto e la mia carriera non era finita (tutte cose buone) ho dovuto realizzare che erano passati 25 anni da Dawson's Creek".

Jackson crede che la clip sia divenuta virale proprio perché l'utente di internet non vede l'ora di capire se il personaggio ha schivato la palla o no. L'attore ha raccontato che ovviamente si trattava di un pallone da spiaggia dipinto in modo da sembrare un pallone da basket. Ma questa scenetta non è l'unico meme che Dawson's Creek ha regalato al mondo del web: il meme di Van Der Beek è così famoso che anche i suoi figli lo adorano!

Jackson interpreterà Dan Gallagher nella serie reboot di Attrazione Fatale, in arrivo su Paramount+ il 1° maggio.