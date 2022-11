Dawson's Creek, James Van Der Beek e quel celebre meme: anche i suoi figli lo adorano!

James Van Der Beek ha nostalgia di Dawson's Creek e di quei tempi in cui era il ragazzo simbolo di un'intera generazione. Ora, da padre di sei figli, si ritrova però a pensare alla serie sotto un prospettiva diversa, venendo addirittura preso in giro dai suoi pargoli per quella celebre celebre crying face.

In una recente intervista rilasciata a People, l'interprete di Dawson ha riferito la sua primogenita Olivia di 12 anni, ha scoperto casualmente il popolare meme in cui il suo personaggio appare piagnucolante sul molo dopo essere stato abbandonato dalla sua amata Joey:

"Per un po' di training online, facciamo usare l'iPad ai bambini e loro hanno scoperto immediatamente i meme e dopo aver mandato a mia figlia un meme di me che ballavo lei mi ha risposto immediatamente mandandomi quello della crying face. Ho pensato che fosse una risposta aggressiva".

James Van Der Beek ha poi aggiunto di avere un rapporto molto aperto con i suoi figli, soprattutto in merito alle sue passate esperienze professionali e pur non volendo un reunion in stile Friends per Dawson's Creek ha ammesso di essere molto fiero di essere stata una star di successo in gioventù: "Questa è stata una cosa interessante da affrontare, ma penso che loro lo capiscano solo in un certo senso".

E sul celebre meme ha poi aggiunto scherzando: "Lo adoro. È la cosa che preferisco dell'intera serie. È divertente aver lavorato per sei anni in uno show... e poi tutto si riduce a questa scena di tre secondi. È così che va il mondo di Internet".