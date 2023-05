Dawson's Creek, Katie Holmes svela: 'Ci sono state discussioni per un reboot'

Dawson's Creek è uno dei teen drama più celebri di sempre, che andò in onda dal 1998 al 2003 per un totale di sei stagioni e che lanciò le carriere di diversi attori oggi celebri, come Michelle Williams, Joshua Jackson e Katie Holmes. Proprio quest'ultima, durante una recente intervista, ha rivelato che c'erano state delle discussioni su un reboot.

Durante un'intervista a Cannes nell'ambito di Kering Women in Motion, a Katie Holmes è stato chiesto della possibilità di un nuovo Dawson's Creek in futuro. L'attrice ha confermato che se ne è già parlato, ma che l'idea potrebbe non funzionare allo stesso modo oggi.

Nel frattempo, Dawson's Creek è diventato virale grazie a una famigerata clip di Joshua Jackson utilizzata a rotazione su TikTok.

"Ci sono state molte discussioni nel corso degli anni. Tutti noi abbiamo amato questa esperienza", ha spiegato la Holmes. "C'è sempre una sorta di atteggiamento protettivo che si accompagna a questo tipo di discussioni. Lo show era come una capsula del tempo. Trasportarlo nel mondo di oggi potrebbe offuscarlo un po'. Era ambientato prima che tutti avessero un telefono, prima dei social media e di tutto il resto, quindi c'era un'innocenza tra i personaggi che era una delle cose che credo piacessero agli appassionati della serie. Non so se sia il caso di inserirlo nell'ambientazione del mondo di oggi".

Come ha detto Holmes, non si tratta solo di capire come raccontare quella storia in un'epoca moderna, ma anche del modo in cui il cast e il team creativo tengono a ciò che hanno realizzato. Vogliono che tutto ciò che porta il nome di Dawson's Creek sia all'altezza dell'originale, e un'idea con lo stesso tipo di potenziale non è ancora arrivata.

Agli Oscar 2023 Michelle Williams e Joshua Jackson erano insieme, celebrando una sorta di reunion tra i loro personaggi.

"Ne abbiamo parlato spesso", ha aggiunto. "Per ora continuiamo a dire che non c'è ancora stata una vera ragione per farlo, non c'è mai stato un momento in cui qualcuno ha detto: 'Sì, questa è l'idea'".