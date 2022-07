Dawson's Creek, Katie Holmes tornerebbe nella serie? Le parole dell'attrice

Katie Holmes ha parlato dell'ipotesi di un ritorno in Dawson's Creek nel ruolo di Joey Potter, interpretato dal 1998 al 2003 nella serie teen adolescenziale creata da Kevin Williamson. Nella serie Joey è la migliore amica di Dawson (James Van der Beek), il protagonista dello show ambientato nella fittizia cittadina di Capeside.

Impegnata a promuovere il suo primo film da regista, Alone Together, Katie Holmes ha è tornata a parlare di Dawson's Creek e di un ipotetico ritorno a Capeside. Joshua Jackson era contrario alla reunion, perché secondo lui 'scioccherebbe i fan'.



Katie Holmes sull'argomento è stata intervistata da Screenrant e ha spiegato il suo punto di vista:"No [ride]. Sono così grata per quell'esperienza. Ne abbiamo sicuramente parlato nel corso degli anni, ma sento che quello show ha immortalato quel periodo e quel momento in tutto le nostre vite. Quindi credo sia fantastico esserne nostalgici. Lo sono anch'io. Ma il pensiero è 'Vogliamo vederli non più a quell'età?. Non lo so. Non credo. Abbiamo tutti deciso di non farlo, in realtà".



Mary-Margaret Humes, che nella serie interpreta la signora Leery, madre di Dawson, in passato aveva parlato di un possibile ritorno con un progetto di cui lei stessa era autrice che riprenderebbe la trama esattamente da dove si era interrotta al termine della sesta stagione.



