Dawson's Creek: Michelle Williams e Joshua Jackson si riuniscono agli Oscar 2023

Nel 2018 avveniva la reunion di Dawson's Creek dopo 20 anni. Ora, nel 2023, ne avviene un'altra, ma tra due personaggi amatissimi da pubblico: Michelle Williams e Joshua Jackson.

I due interpretavano rispettivamente Jennifer Lindley e Pacey Witter nella serie TV Dawson's Creek. Jennifer, o meglio Jen, era un personaggio difficoltoso, intricato, che stringe subito amicizia con Dawson, Joey e i restanti personaggi della storia. Pacey era il fratello (maggiore) di Doug, nonché amico di Joey e Dawson. L'interpretazione dei due personaggi è stata ampiamente gradita dai fan della serie, tant'è che poter vedere di nuovo i due attori insieme, e soprattutto in un contesto come quello della 95° edizione degli Oscar, ha suscitato delle reazioni commoventi da parte del pubblico.

I due si sono rincontrati durante l'afterparty Vanity Fair degli Oscar 2023, occasione in cui i grandi talenti del cinema possono entrare ancora di più in contatto.

In mezzo ai due c'era anche il marito della Williams (Thomas Kail, regista teatrale). Michelle quest'anno ha ricevuto la candidatura per la sezione "Miglior attrice", grazie alla sua straordinaria interpretazione nel nuovo film (semi)autobiografico di Steven Spielberg: The Fabelmans. In calce potrete trovare il tweet che li mostra nuovamente insieme dopo tutto questo tempo: chissà cosa si saranno detti!

E il resto del cast? Che fine hanno fatto i protagonisti di Dawson's Creek?