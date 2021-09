Dawson's Creek, Netflix ripristina la sigla originale di Paula Cole nei titoli di testa

Lo scorso gennaio Dawson's Creek è stata aggiunta al catalogo di Netflix Italia mentre in USA era stata resa disponibile qualche mese prima, nell’ottobre del 2020. I fan più attenti avevano notato che l’iconica sigla "I Don't Want To Wait" di Paula Cole, non era stata riprodotta nei titoli di testa ma ora le cose sono cambiate.

Quando Sony Pictures Television ha concesso in licenza la canzone diversi anni fa, hanno pagato solo i diritti per la messa in onda, il che significa che non era disponibile in streaming o nelle versioni DVD di Dawnson's Creek, fino ad ora.



"Fan di Dawson's Creek, sono entusiasta di annunciare che, finalmente, ascolterete l'iconica canzone di Paula Cole I Don't Want to Wait quando guarderete i titoli di testa!", ha fatto sapere Netflix in un tweet.

Anche Cole ha twittato a riguardo, aggiungendo: "È vero. Ho registrato nuovamente 'I Don't Want To Wait' e stanno usando il master. Tutti gli artisti dovrebbero essere ricompensati per il loro lavoro intellettuale. Grazie @SonyTV @netflix e soprattutto i fan che hanno reso possibile tutto questo. Questo è il potere della pazienza e della perseveranza. Grata".



Un articolo apparso sul New York Times all'inizio di quest'anno è arrivato alla radice di questo problema, intervistando la stessa Cole: “Le persone si preoccupano davvero e sono davvero arrabbiate per questo. Mi taggano in ogni post: tanti tag sui social, fan che taggano Netflix e Sony " e alla fine tutto questo è servito per ottenere l’obiettivo.



Creata da Kevin Williamson, Dawson's Creek vede protagonisti James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson e racconta la storia di quattro amici adolescenti in una piccola città costiera. La serie ha iniziato la sua corsa di sei stagioni nel 1998 e si è conclusa nel 2003 segnando un'intera generazione.



