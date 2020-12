Day 1's, Matthew Vaughn si unisce al creatore di Entourage per una nuova serie sul calcio

È Deadline ad annunciare in che il regista e sceneggiatore Matthew Vaughn, consociuto per X-Men: L'inizio e la saga di Kingsman, si è ufficialmente unito al creatore di Entourage, Doug Ellin, e all'ex-calciatore Thierry Henry per lavorare insieme a una nuova serie tv dedicata al calcio e intitolata Day 1's.

Vaughn sarà produttore della serie con la sua etichetta, Marv, e svilupperà e finanzierà questo intrigante progetto suddiviso in 10 episodi e interamente incentrato sul mondo del calcio. Lo show è creato da Ellin e da Chris Case (Mad About You), autori che fungeranno anche da showrunner della serie.



Nel progetto apparirà anche l'allenatore Thierry Henry nei panni di se stesso e lavorerà anche come produttore esecutivo insieme al suo agente di lunga data, Darren Dein. Alla coproduzione troveremo anche Here Pictures guidata da Liza Mashall.



La storia di Day 1's seguirà la vita del giovane calciatore Dezmond King e della sua squadra mentre affronterà la sua crescente notorietà e bravura e tutte le sue lotte per emergere. Vaughn dirigerà anche il pilot della serie, per un inizio riprese previsto nei primi mesi del 2021. Attualmente sono in corso i casting.



Matthew Vaughn ha dichiarato sul progetto: "Per la mia prima esperienza in televisione non potevo trovare partner miglior di Doug; e con Thierry e Darren a guidarci nel mondo del calcio è davvero un sogno che si avvera".