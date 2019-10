Daybreak: la serie post-apocalittica è disponibile su Netflix

Il catalogo di Netflix si arricchisce con l'arrivo di Daybreak, serie post-apocalittica con il taglio da teen drama. Da oggi, 24 ottobre, trovate infatti i dieci episodi che compongono la prima stagione dello show creato da Brad Peyton e Aron Eli Coleite, adattamento della graphic novel omonima di Brian Ralph.

La storia di Daybreak segue le vicende di Josh (Colin Ford) un ragazzo di 17 anni, l'ultimo arrivato del liceo che dovrà fronteggiare un'apocalisse di ghoulies, una sorta di zombie frutto di un'esplosione nucleare, la quale ha trasformato così tutti gli adulti. L'obiettivo di Josh sarà quello di ritrovare la sua ragazza Sam (Sophie Simnett), che è scomparsa. Ad aiutarlo ci saranno la dodicenne piromane Angelica (Alyvia Alyn Lind ) e il bullo Wesley (Austin Crute), in passato tormentatore di Josh e ora diventato un samurai pacifista.



Il mondo di Daybreak presenta bande in pieno stile Mad Max, ma il tutto avrà un tono divertito, come ci viene ricordato anche dallo slogan dei poster, che recita "parli di apocalisse come se fosse una cosa brutta". Per avere più informazioni su cosa tratterà la serie, vi invitiamo a guardare il primo teaser trailer di Daybreak, che è stato seguito dalla pubblicazione del trailer ufficiale del nuovo prodotto targato Netflix.