Daybreak, teenager in lotta per la sopravvivenza nel nuovo trailer della serie Netflix

Come diceva anche il saggio Columbus in Zombieland: "Regola numero quattro, allacciate le cinture". E noi vi consigliamo di fare lo stesso, perchè Netflix ha diffuso il secondo trailer di Daybreak.

La citazione del film di Ruben Fleischer (di cui uscirà a breve l'atteso sequel) non è stata certo un caso. Se infatti prendete la pellicola del 2009 e la mischiate a Ned Scuola di Sopravvivenza, forse avrete qualcosa che si avvicina a Daybreak, la nuova serie distopica targata Netflix.

In parte teen drama, in parte prodotto dai toni post-apocalittici, lo show narra le vicende di un gruppo di liceali che devono sopravvivere gli anni del liceo (e il post-apocalisse) con le loro forze, senza poter contare sull'aiuto degli adulti, trasformati ormai tutti in ghoulie.

Sam (Sophie Simnett) è scomparsa, e Josh (Colin Ford) ha giurato di ritrovarla. Ma come farà in una situazione del genere? Con l'aiuto di Wesley (Austin Crute) e Angelica (Alvya Alyn Lind), ovviamente... Ammesso però che sopravviva(no).

L'origin story (così viene chiamata) di Josh sarà dunque uno dei punti focali di Daybreak, che di fatto rappresenta una delle nuove scommesse della piattaforma streaming creata da Reed Hastings, come possiamo vedere anche dal trailer (che trovate anche in testa alla notizia).

Daybreak sarà disponibile su Netflix dal 24 ottobre.

E voi, che ne dite di questo nuovo trailer? Fateci sapere nei commenti.