DC Comics: Geoff Johns apre ad una serie tv su Hitman

Mentre la divisione cinematografica della DC Entertainment , anche in seguito ai cambiamenti ai vertici, sta lavorando duramente per portare gli eroi dellasul grande schermo, la divisione televisiva potrebbe proporre, prossimamente, un altro 'eroe' oscuro dei fumetti.

Parlando durante un Q&A, è stato chiesto a Geoff Johns quante possibilità ci sono di vedere il personaggio di Hitman essere trasposto sul piccolo schermo, e la risposta di Johns è stata piuttosto interessante e 'a sorpresa': "La mia risposta standard a questo tipo di domande - e Greg Berlanti ci scherza sempre - è che c'è sempre una possibilità ma, in realtà, abbiamo discusso realmente riguardo Hitman".

Per chi non lo conoscesse, Hitman è un personaggio nato nel 1993 da Garth Ennis e John McCrea. Tommy Monaghan è un sicario ed un veterano militare di Gotham City che viene morso da un parassita alieno. Scopre cosi di avere dei poteri quali la vista a raggi X e la telepatia; decide cosi di mettere queste capacità per trarne profitto e diventa un mercenario dedito all'uccisione di metaumani. Nella sua carriera, però, di metaumani ne ha uccisi ben pochi, cosi come i suoi poteri sono stati utilizzati ancor meno, e Hitman (sebbene non sia mai chiamato cosi) ha finito per scontrarsi con criminali o mostri.

E voi vorreste vedere Hitman? Vorreste che sia parte dell'Arrowverse oppure, come Black Lightning, totalmente scollegato?