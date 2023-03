DC, il creatore dell'Arrowverse contro i titoli clickbait: 'Hanno travisato le mie parole'

Il creatore dell'Arrowverse Marc Guggenheim ha tirato in ballo delle sue dichiarazioni nel quale aveva dichiarato come non avesse ottenuto nessun riconoscimento della creazione dell'universo televisivo DC. Nella discussione aveva tirato in ballo anche la mancata chiamata da parte di James Gunn.

Nella sua riflessione il produttore aveva rivelato di come si sarebbe sentito meglio nel ricevere una chiamata da parte del presidente dei DC Studios anche solo per ottenere un riconoscimento del lavoro fatto nel corso degli anni nel costruire quello che si è rivelato essere un vero e proprio universo che ha coinvolto direttamente dei personaggi dei fumetti DC. Pare che in molti non abbiano apprezzato il modo in cui produttore ha valutato come "una perdita di tempo" il suo lavoro fatto nel corso degli anni.

Mentre Superman & Lois andrà avanti solo per altre poche stagioni portando a quella che dovrebbe essere l'ipotetica chiusura definitiva dell'Arrowverse, Marc Guggenheim ha chiarito le sue dichiarazioni, scagliandosi contro i titoli clickbait che hanno tralasciato come lui abbia fatto un discorso molto più ampio e non esclusivamente legato al suo lavoro sulle serie. "Sono anche riusciti a tralasciare il modo in cui sono stato esplicito nell'essere 'profondamente grato' per tutto il coinvolgimento dei fan nel corso degli anni" ha detto, aggiungendo come lavorare a quei prodotti ed essere coinvolto nella loro creazione gli abbia cambiato la vita.

Nel frattempo si cerca di scoprire quale sarà l'ultima serie che chiuderà l'Arrowverse della CW. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!