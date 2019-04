DC: Doom Patrol è un successo, ma è sempre Titans la serie più seguita

Grazie al consenso della critica e all’ampia fanbase raccolta, Doom Patrol si è affermato come un programma di punta della piattaforma di streaming DC Universe, tanto da aver raggiunto un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes.

La serie è giunta attualmente al suo nono episodio, che andrà in onda il 12 aprile. Doom Patrol ha stupito fan e critici per merito di un eccellente storytelling e di un cast di tutto rispetto, ma non ha ancora raggiunto la popolarità di Titans, altra produzione DC Universe.

Titans presenta al pubblico un'interpretazione live-action del famoso gruppo di supereroi della DC Comics guidato da Dick Grayson. Fanno parte della serie eroi come Nightwing, Starfire, Raven e Beast Boy. La prima stagione ha riscosso un notevole successo e la seconda, in cui potrebbe debuttare il Dr. Light, è attualmente in produzione. Secondo Parrot Analytics, Titans è attualmente la terza serie digitale più richiesta. Sembra quindi che la sua popolarità sia destinata a crescere ulteriormente.

Doom Patrol vede tra i suoi interpreti Matt Bomer nei panni di Larry Trainor/Negative Man, Brendan Fraser nel ruolo di Cliff Steele/Robotman, April Bowlby nel ruolo di Elasti-Woman, Diane Guerrero nel ruolo di Crazy Jane, Jovian Wade amante dei supereroi problematici nel ruolo di Victor Stone/Cyborg e Timothy Dalton nella parte del Dottor Niles Caulder/The Chief.