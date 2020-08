DC FanDome, il nuovo spot annuncia grandi star e ancor più grandi sorprese!

Nella giornata di ieri Warner Bros. ha annunciato il programma completo del DC FanDome, che per comodità abbiamo deciso di dividervi in sezione serie tv e sezione cinema, ma è possibile che nelle prossime ore entrambi subiranno delle modifiche.

Questo perché, come potete vedere nel post Twitter in calce all'articolo, la DC ha pubblicato poco fa un nuovo spot su TNT per DC FanDome, facendo presente ai suoi fan che l'imminente convention virtuale in arrivo il prossimo 22 agosto promette non solo la partecipazione di grandi star, ma annunci e sorprese ancora più grandi!

Il video di 29 secondi ha stuzzicato i fan circa una serie di annunci importanti che saranno resi pubblici nel corso dell'evento di 24 ore, che sarà caratterizzato da "oltre 100 ore di contenuti" e soprattutto un ingresso gratuito per tutte le età.

Ad una settimana da oggi il DC FanDome darà ai fan l'opportunità di ascoltare il cast e i creatori dietro i film e gli spettacoli televisivi DC, incluse tutte le serie tv dell'Arrowverse ma anche Titans, Pennyworth, Doom Patrol e i lungometraggi in uscita come Aquaman 2, The Batman, Black Adam, Zack Snyder's Justice League, Wonder Woman 1984 e molto altro ancora.

Quali sono le vostre aspettative? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.