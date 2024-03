DC, James Gunn: cambio di piani per la prima serie tv live-action del DCU

Continua a prendere forma il nuovo DCU guidato da James Gunn e Peter Safran. Le ultime dichiarazioni del regista della trilogia di Guardiani della Galassia hanno però ufficializzato il cambio di piani relativo all’ordine d’uscita delle serie televisive canoniche che andranno a comporre il reboot dell’universo cinematografico dei fumetti.

Dopo aver riportato l’ufficializzazione del live action dei Teen Titans, torniamo ad occuparci del DC Universe per condividere le parole di James Gunn, sempre pronto a rilasciare informazioni sul futuro del franchise, a proposito dell'ordine di uscita delle prossime opere televisive.

Rispondendo su Instagram a domande e indiscrezioni, il filmmaker ha chiarito: “Sì, Waller è ancora in produzione e Jeremy e Christal sono al lavoro per scrivere grandi cose, ma il programma è stato influenzato dagli scioperi, quindi Waller sarà pubblicato dopo Peacemaker”.

La serie sull’agente governativa interpretata da Viola Davis non sarà, dunque, il primo show DCU live action ad uscire su Max di HBO, con la seconda stagione di Peacemaker che seguirà il debutto assoluto di una produzione DC sulla piattaforma, rappresentato da The Penguin, ambientato però nell’universo di The Batman di Matt Reeves.

Gunn ha anche confermato che gli eventi che si vedranno nei nuovi episodi di Peacemaker seguiranno le vicende del nuovo film di Superman, anticipando la cronologia dietro i nuovi prodotti.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più su tutte le nuove opere che sveleranno la rinascita dell’universo cinematografico DC, vi lasciamo all’annuncio dell'uscita del documentario Supereroi DC: La Storia della DC Comics.

