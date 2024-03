DC, James Gunn smentisce il nuovo rumor sulla serie DCU Waller

Mentre continuano gli sviluppi del reboot dell’universo cinematografico DC, James Gunn, sempre attivo sui social, ha smentito il rumor che avrebbe voluto Corey Hawkins nel cast di Waller, serie tv che vedrà protagonista l’agente interpretata da Viola Davis, spiegando come, con la sceneggiatura ancora non completata, il cast sia ancora da iniziare.

Dopo aver riportato la rassicurazione che Waller si farà, torniamo ad occuparci dello show della Casa di Batman per condividere il post che il filmmaker ha pubblicato su Threads in risposta ad un utente che chiedeva specificamente se fossero reali le indiscrezioni a proposito della presenza dell’attore di Demeter nella nuova serie del DCU.

Il commento di Gunn, chiaro e senza fronzoli, ha specificato lo stato dei lavori, spiegando come sia ancora presto per fare nomi: “La sceneggiatura non è finita. Non abbiamo ancora cominciato il processo di casting. (Quindi no, il rumor non è vero)”.

Non ci è ancora dato sapere molto su Waller, se non che vedrà protagonista l’attrice della Carolina del Sud che abbiamo già potuto scoprire nei due film sulla Suicide Squad.

A proposito della trama, l’uomo a capo del dipartimento cinematografico della DC aveva già avuto modo di dire: “Questa è la storia di Amanda Waller, interpretata da Viola Davis. Viola Davis farà squadra con i membri del Team Peacemaker in una storia creata da Crystal Henry, che ha fatto Watchmen, e Jeremy Carver, che ha creato Doom Patrol. È una storia fantastica, fuori dal mondo, e non vedo l’ora che la gente la veda”.

In attesa di poter sapere qualcosa di più concreto sul cast e sulla data d’uscita della serie, vi lasciamo a una lista di tutti i film e di tutte le serie tv in arrivo per il DCU.

