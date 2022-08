Dc e Marvel: la rivalità colpisce anche i fratelli Wilson

Un vero e proprio scontro tra Marvel e DC non c'è mai stato, se non nelle fantasie di qualche fan accanito. Pura e semplice competizione, nient'altro. E così come le due mega-produzioni, anche il rapporto tra i fratelli Wilson appare privo di tensioni e dissidi inutili.

Luke Wilson, protagonista di Stargirl, serie TV dell'universo DC, si è lasciato andare a dichiarazioni piene di stima e amore fraterno nei confronti di Owen, Mobius dell'universo Marvel. In una recente intervista, per presentare il suo ultimo progetto "Look Both Ways", ha difatti affermato: "È stato divertente, tornavamo a casa alla fine della giornata e lui mi diceva: "Com'è andata la giornata?" [Io rispondevo] "Bene, ho combattuto contro Eclipso e la Terra d'ombra! Com'è andata la giornata?"... "Oh, io e Loki abbiamo combattuto contro Kang il Conquistatore!".

I due fratelli hanno fatto certamente scelte diverse per le loro carriere, ma si sono ritrovati nello stesso momento ad affrontare progetti molto simili e dal successo invidiabile. Luke e Owen hanno inoltre condiviso il set varie volte e diretti tra i tanti dal regista Wes Anderson in "Bottle Rocket" del 1996.

Se per la data d'uscita della seconda stagione di Loki dobbiamo attendere ancora un po', i fan di Stargirl possono gioire, la data di uscita della terza stagione sembra essere stata confermata per il 31 Agosto.