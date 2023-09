DC, novità sull'uscita del primo capitolo del nuovo DCU di James Gunn

Il nuovo universo cinematografico della Dc non ha ancora visto la luce ufficialmente. Mentre le voci di corridoio sulla trama ed i personaggi che saranno presenti in Superman: Legacy si fanno sempre più numerosi e consistenti, sembra che tutto possa iniziare anche prima del film suddetto.

Pare infatti che ci saranno alcuni show televisivi che fungeranno come una sorta di "anteprima" rispetto a ciò che James Gunn ha in serbo per i fan nel futuro della DC al cinema.

Si dice che il primo di questi progetti sia Creature Commandos, pronto a debuttare nel corso del 2024. Si suppone che il lavoro su quest'ultimo sia concluso, in quanto in risposta agli appassionati sullo status dei lavori, il nuovo CEO ha risposto con un semplice ma decisivo "si".

Ovviamente, come molti di questi progetti negli ultimi mesi, con gli attuali scioperi degli sceneggiatori di Hollywood in corso, il tutto potrebbe tranquillamente essere posticipato.

Al momento però non sembra che la nuova serie sarà soggetta a cambiamenti in merito alla data di uscita. Ci confortano anche le parole dell'attore Frank Grillo, che ha partecipato al progetto ed ha dichiarato su Instagram: "Nessun ritardo per 'Creatures Commando'".

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di Blue Beetle. Oltretutto, avete visto l'impressionante fan poster di Superman: Legacy?