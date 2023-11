DC, Ryan Reynolds e Grant Gustin prendono in giro Flash e Lanterna Verde nel nuovo spot

Dobbiamo ancora riprenderci dall'addio di Grant Gustin a Flash dopo 10 anni e nove stagioni della sua serie andata in onda su The CW, ma ecco che l'attore ha già cominciato a scherzarci su, con l'aiuto di un altro mattacchione professionista, ovvero Ryan Reynolds. Come ha spesso fatto, quest'ultimo ha preso in giro il suo odiato Lanterna Verde.

In un nuovo spot per MNTN, una società di marketing televisivo, Reynolds presenta al mondo il Chief Performance Officer Seymour Roas. Interpretato dalla star di The Flash Grant Gustin, Roas espone un sacco di gergo tecnico che viene ripetutamente interrotto dall'interprete di Deadpool che fa riferimento al passato da supereroe di Gustin.

"Sembra una cosa veloce", dice a un certo punto, prima di chiedere: "Si potrebbe dire che la gente potrebbe vedere i risultati... in un lampo? ("flash" nell'originale)", continuando a fissare intensamente il suo interlocutore. Il Roas di Gustin lo ignora, ma Reynolds aggiunge: "Sarai sempre il mio Barry", così Gustin risponde con la battuta perfetta: "Sarai sempre il mio Hal" ("Questa fa male, Seymour", osserva Reynolds in coda allo spot). Si tratta di un ottimo promo che sta attirando molta attenzione sui social media.

Reynolds non ha mai evitato di fare riferimento al film che ha quasi distrutto la sua carriera. Uscito nel 2011, Lanterna Verde è stato un flop critico e commerciale e ha visto Hollywood allontanarsi in gran parte da un protagonista che era stato ingiustamente considerato un veleno per il botteghino, fino all'arrivo nelle sale di Deadpool, che ha completamente ribaltato questa dinamica negativa tra Reynolds e il box-office.

Oggi Reynolds è una delle più grandi star del cinema mondiale. Per quanto riguarda Gustin, non è chiaro cosa abbia in programma dopo la conclusione di The Flash avvenuta quest'anno. Alcuni fan DC speravano addirittura che prendesse il posto di Ezra Miller come nuovo Flash del DC Universe.

Ha trascorso un decennio a interpretare il Velocista Scarlatto della DC e molti fan sono rimasti delusi quando non lo hanno visto in un cameo nel film The Flash uscito quest'estate. Per il momento, questa è la cosa più vicina a un team-up Lanterna Verde/The Flash, quindi guardate lo spot presente in alto su questa pagina.