DC, la saga di James Gunn partirà male con un rinvio? Il destino di Creature Commandos

In base alla cronologia ufficiale del DCU, la nuova saga reboot del DCEU partirà ufficialmente con la serie tv animata Creature Commandos, che sarà seguita poi dal film live-action Superman: Legacy: ma l'inaugurazione del franchise di James Gunn rischia il rinvio a causa degli scioperi?

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, il co-ceo dei nuovi DC Studios nonché creatore della serie tv animata di Creature Commandos James Gunn è stato interrogato dai fan circa la possibilità che gli scioperi WGA e SAG-AFTRA attualmente in corso rischino di far slittare l'inizio del DCU. Fortunatamente, però, sembra che la serie di Creature Commandos non subirà ritardi a causa dello stato in cui versa Hollywood in questi ultimi mesi.

"Si tratta di un progetto animato, quindi è separato dallo sciopero", ha confermato il regista. "Ci stiamo lavorando. Lo adoro. Penso che sarà molto diverso da quello che la gente si aspetta." James Gunn in precedenza aveva anticipato che Creature Commandos sarà composta da 8 episodi, tutti scritti personalmente dall'autore e attualmente senza data d'uscita ma attesi per il 2024 in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Max, precedentemente nota come HBO Max. Il cast di doppiatori include Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag, Sr., Indira Varma nel ruolo della Sposa di Frankenstein, Zoë Chao nel ruolo di Nina Mazursky, David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di G.I. Robot e Weasel, Maria Bakalova nei panni della principessa Ilana Rostovic, Steve Agee nei panni di John Economos e Viola Davis nei panni di Amanda Waller.

Tra le altre serie tv DC in sviluppo per Max ricordiamo anche Waller, spin-off di The Suicide Squad, e The Penguin, spin-off di The Batman, che però, esattamente come il film di Robert Pattinson, non farà parte del DCU e apparterrà all'etichetta 'Elseworlds'.