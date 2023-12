DC: tutte le serie tv in arrivo in streaming nel 2024

Dopo aver visto le serie Marvel in arrivo su Disney+, scopriamo tutte le novità previste per il 2024 per quanto riguarda invece l'universo cinematografico DC, tra progetti già avviati ed esordi veri e propri. Come molti saprete, infatti, il prossimo anno sancirà il debutto del DC Universe di James Gunn e Peter Safran con lo show Creature Commandos.

Il DC Extended Universe chiuderà ufficialmente i battenti con l'arrivo nelle sale di Aquaman e il Regno Perduto, previsto per questo 20 dicembre, dando così il via al conto alla rovescia per il debutto ufficiale del DC Universe supervisionato da Gunn e Safran. Oltre alle serie canoniche all'interno del nuovo universo cinematografico condiviso, ci saranno anche quelle appartenenti all'etichetta Elseworlds, di cui farà parte il mondo di The Batman di Matt Reeves e quello del Joker di Todd Phillips.

Tra le serie più attese del 2024, infatti, c'è proprio The Penguin con protagonista il personaggio di Colin Farrell. La serie farà da ponte tra il primo film di Reeves e The Batman - Part II in arrivo nel 2025. Lo show affronterà il tentativo di ascesa al potere criminale del suo protagonista dopo il vuoto lasciato dalla morte di Carmine Falcone alla fine del film. Gli otto episodi della serie arriveranno su Max.

Non si sa molto di Creature Commandos, se non che avrà per protagonista uno dei team meno noti ma decisamente più strambi della DC. Secondo Safran, capo dei DC Studios, la serie doveva essere animata perché la storia sarebbe stata troppo costosa da realizzare in live-action.

"In termini di pura animazione, a volte si tratta di un modo divertente per introdurre personaggi o storie che francamente sarebbero troppo costose per essere realizzate in live-action". I doppiatori ingaggiati per i personaggi saranno gli stessi che li interpreteranno qualora dovessero fare il salto in live-action.

Un altro show animato DC TV che uscirà nel 2024 è Kite Man: Hell Yeah!, spin-off della fortunata serie Harley Quinn di Max, la cui quarta stagione si è appena conclusa. Kite Man sarà ambientato nello stesso universo di Harley Quinn, e l'autore di fumetti Christopher Jones (che sta lavorando alla prossima serie) ha recentemente rivelato che, mentre ci saranno somiglianze tra Kite Man e Harley Quinn, i due saranno unici a modo loro. Harley Quinn è stata rinnovata per una quinta stagione, quindi tornerà anche quest'ultima.

Come Harley Quinn, anche My Adventures with Superman 2 non ha ancora una data di uscita precisa, ma visto che sia la Stagione 1 che la Stagione 2 sono state sviluppate contemporaneamente, è molto probabile che quest'ultima uscirà nel 2024. Un altro nuovo show DC in uscita nel 2024 è Suicide Squad: Isekai, che sarà un anime sulla Task Force X.